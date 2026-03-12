Система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» за сутки перехватила только половину из ста ракет, выпущенных шиитской организацией «Хезболла». Об этом сообщает газета The New York Post, ссылаясь на источник в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации источника, в ответ на эту атаку Израиль готовит наземную операцию в Ливане. Издание отмечает, что пока не ясно, какой ущерб был нанесен Израилю и каковы масштабы возможной наземной операции ЦАХАЛ в ответ.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран привержен миру в регионе, но для этого нужны репарации, твердые гарантии ненападения от Соединенных Штатов и Израиля и признание законных прав Исламской Республики.

МИД Ирана сделал заявление о ранении нового верховного лидера

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.