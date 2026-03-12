В США заявили, что «Железный купол» Израиля не справился с ракетным ударом «Хезболлы»
Система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» за сутки перехватила только половину из ста ракет, выпущенных шиитской организацией «Хезболла». Об этом сообщает газета The New York Post, ссылаясь на источник в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По информации источника, в ответ на эту атаку Израиль готовит наземную операцию в Ливане. Издание отмечает, что пока не ясно, какой ущерб был нанесен Израилю и каковы масштабы возможной наземной операции ЦАХАЛ в ответ.
Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран привержен миру в регионе, но для этого нужны репарации, твердые гарантии ненападения от Соединенных Штатов и Израиля и признание законных прав Исламской Республики.
МИД Ирана сделал заявление о ранении нового верховного лидера
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.