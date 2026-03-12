Никто и представить не мог: в США сделали признание об Иране

Армия Ирана обладает стратегическими преимуществами, которые позволяют ей эффективно разрушать военные планы США и Израиля, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. По его словам, решительный ответ Тегерана на недавние действия стал полной неожиданностью для западных стран.

Джонсон подчеркнул ключевое различие в плотности населения, которое делает Израиль крайне уязвимым.

«Если цель военных ударов США — воздействовать на как можно большую часть населения, то важно учесть, что 70–80% иранцев рассредоточены по всей стране, а в Израиле около 80 процентов населения сосредоточено в Тель-Авиве и Хайфе», — пояснил эксперт.

В этой ситуации, по его оценке, Западу пришлось бы атаковать сотни целей, тогда как для Ирана достаточно поразить всего две точки.

«Израильтяне страдают. Они подают сигналы — хотят перемирия», — отметил он.

Кроме того, аналитик указал на качественный скачок в возможностях иранских вооруженных сил.

«Никто и представить не мог, что Иран выведет из строя пять радаров. Это ослепило и США, и Израиль. Раньше Израиль получал, может быть, 30-минутное предупреждение: „Эй, летят ракеты“. А теперь нет. Сейчас у них, может быть, минута до удара», — уточнил Джонсон.

По мнению экс-сотрудника ЦРУ, присутствие американских сил в странах Персидского залива становится практически невозможным из-за новой угрозы.

Пентагон начал подготовку к ударам по глубоко залегающим целям в Иране

Армия Ирана сегодня официально подтвердила нанесение ударов беспилотниками-камикадзе по авиабазам Пальмахим и Увда, а также по штаб-квартире израильской службы безопасности «Шин-бет». Согласно заявлению, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, целями атаки стали наблюдательные вышки, ангары и персонал авиабаз.