Взрывы прогремели в центре Дубая

Над жилой застройкой крупнейшего города Эмиратов заметили поднимающиеся клубы дыма сразу после того, как в районе раздались громкие хлопки.

В центральной части Дубая раздались громкие звуки, напоминающие разрывы. Об этом со ссылкой на французское информационное агентство AFP пишет ТАСС.

Согласно поступающим данным, инцидент был зафиксирован в районе жилой застройки. Отмечается, что сразу после хлопков над кварталами стали видны поднимающиеся клубы дыма.

ОАЭ атаковали ракетами и дронами

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Дубае прогремел громкий взрыв. Ранее подобные инциденты произошли в Манаме и Иерусалиме.