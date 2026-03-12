Взрывы прогремели в центре Дубая
Над жилой застройкой крупнейшего города Эмиратов заметили поднимающиеся клубы дыма сразу после того, как в районе раздались громкие хлопки.
В центральной части Дубая раздались громкие звуки, напоминающие разрывы. Об этом со ссылкой на французское информационное агентство AFP пишет ТАСС.
Согласно поступающим данным, инцидент был зафиксирован в районе жилой застройки. Отмечается, что сразу после хлопков над кварталами стали видны поднимающиеся клубы дыма.
ОАЭ атаковали ракетами и дронами
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Дубае прогремел громкий взрыв. Ранее подобные инциденты произошли в Манаме и Иерусалиме.