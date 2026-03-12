Раскрыт страх Зеленского из-за операции США против Ирана

Глава киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен тем, что операция США против Ирана может привести к возникновению дефицита ракет для систем ПВО.

Об этом пишет издание Politico. В материале отмечается, что Зеленский рассчитывает обеспечить поставки ракет PAC-3 для комплексов ПВО Patriot.

«Однако также опасается, что их станет не хватать, так как их используют американские военнослужащие», — говорится в публикации, которую приводит РИА Новости.

В среду, 11 марта, Зеленский заявил, что Украина получила часть ракет для систем ПВО Patriot от Германии. Он также отметил, что в Киеве рассчитывали на большее.