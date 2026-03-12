Ракетный удар нанесен по итальянской военной базе в Ираке

Военная база Италии в Эрбиле на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу, однако среди размещенных там военнослужащих нет погибших и раненых.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что место размещения национального контингента подверглось атаке, передает ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что личный состав при этом остался невредим.

«Ракета попала в нашу базу в Эрбиле. Среди итальянского персонала нет жертв и пострадавших. Все в безопасности», – сообщил чиновник.

Глава МИД Антонио Таяни отметил, что атакованный объект находится внутри крупного комплекса, где размещены силы других государств. Дипломат добавил, что пока неизвестно, была ли целью именно итальянская миссия или вся структура целиком. Власти выясняют, был ли снаряд запущен с территории Ирана или местными проиранскими группировками.

В ближневосточном регионе в рамках различных миссий находятся около 2 тыс. итальянских военных. Примерно 1 тыс. человек составляют контингент Временных сил ООН в Ливане.