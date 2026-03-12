Удар «Гиацинта» и уничтожение узла обороны ВСУ: что произошло за ночь в зоне СВО

В Минобороны России сообщили об уничтожении узла обороны ВСУ в Запорожской области и о срыве украинской контратаки. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 12 марта.

Удар «Гиацинта»

Российские самоходные пушки «Гиацинт-С» уничтожили замаскированные позиции и пункты управления дронами ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Также были уничтожены украинские средства связи.

Получив координаты целей от разведки, расчет «Гиацинта-С» отправился на позицию и открыл беглый огонь на поражение. В результате была полностью уничтожена замаскированная позиция ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что цель была поражена с минимальным расходом боеприпасов.

Уничтожение этого объекта позволило существенно снизить активность дронов ВСУ на этом участке. ВСУ лишились возможности вести воздушную разведку и наносить удары беспилотниками.

«Краснополь» уничтожил узел обороны ВСУ

Российская самоходная гаубица «Мста-С» с помощью управляемых боеприпасов «Краснополь» уничтожила узел обороны ВСУ, рассказали в Минобороны. Операция была проведена в Запорожской области.

Во время разведки беспилотник «Орлан-30» обнаружил разветвленную систему укрепленных позиций ВСУ. Украинские войска подготовили сеть глубоко оборудованных блиндажей, огневые точки, пункты управления беспилотными системами и позиции средств радиоэлектронной борьбы.

«Орлан» начал подсвечивать цели лазерным лучом, а расчет «Мсты-С» нанес по ним серию точных ударов. Уничтожение фортификационных сооружений привело к полному разрушению узла обороны ВСУ на этом участке.

ВС РФ дезорганизовали ВСУ под Харьковом и уничтожили 20 Starlink

Начальник огневого поражения группировки войск «Север» с позывным «Карта» заявил, что российские военные уничтожили около 20 установок Starlink и 30 антенн связи ВСУ за неделю. Об этом сообщает ТАСС.

Также группировка войск «Север» уничтожила более 20 пунктов управления дронами ВСУ за семь дней. «Карта» подчеркнул, что всё это позволило дезорганизовать работу ВСУ на некоторых участках в Харьковской области.

Раскрыты детали атаки ВСУ на регионы России на фоне переговоров Дмитриева с Уиткоффом

Срыв контратаки ВСУ в Запорожской области

Операторы ударных дронов ВС РФ сорвали контратаку штурмовиков ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Также российские войска пресекли попытки ВСУ вести воздушную разведку позиций ВС РФ. Украинские солдаты пытались скрытно рассредоточиться в лесах, используя рельеф местности. Операторы дронов ВС РФ нанесли серию точных ударов по местам скопления ВСУ.

«Несмотря на попытки боевиков скрыться в лесополосах и вести ответный огонь из стрелкового оружия, все обнаруженные группы были последовательно ликвидированы», - подчеркнули в Минобороны.

Также были уничтожены украинские дроны самолетного типа FOG-33, «Фурия», Sparrow, «Лелека-100» и «Гор». ВСУ применяли их для разведки и корректировки огня.

ВС РФ взяли под контроль 5 километров границы в Сумской области

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что около пяти километров государственной границы перешли под физический контроль ВС РФ со взятием Червоной Зари в Сумской области. Марочко отметил, что ВСУ не раз пытались организовать провокации на этом участке.

Наступление на двух берегах реки Клевень

Также Марочко заявил, что российские войска начали наступать на двух берегах реки Клевень, взяв под контроль Червоную Зарю, передает ТАСС. Он подчеркнул, что на этом участке начала формироваться буферная зона.