В Иране атаковали с воздуха авиационный колледж

Авиационный колледж в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщает местный телеканал Al Hadath.

По информации журналистов, в городе раздались взрывы, в небе над Исфаханом были замечены военные самолеты.

Информация о возможном ущербе или пострадавших пока не приводится.

В конце февраля начальная школа для девочек в иранском Минабе попала под удар в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.