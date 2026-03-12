Пентагон начал подготовку к ударам по глубоко залегающим целям в Иране
Американские бомбардировщики B-1 загружаются бомбами, предназначенными для уничтожения бункеров и поражения целей под землей.
Об этом сообщает CNN.
Как отмечает телеканал, тот факт, что бомбардировщики загружались ракетами на виду у наблюдателей на базе ВВС Фэрфорд в Великобритании, также посылает еще один сигнал: к Ирану приближается одно из самых мощных вооружений, имеющихся в распоряжении США, и Иран мало что может сделать, чтобы его остановить.
Ранее забитые ракетами и минами подземные тоннели в Иране попали на видео. Внутри — беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины, говорится в публикации.
Трамп пригрозил уничтожить энергосистему Ирана за час
9 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Он позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.