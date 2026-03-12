Раскрыты детали атаки ВСУ на регионы России на фоне переговоров Дмитриева с Уиткоффом

Вооруженные силы Украины в ночь с 11 на 12 марта выпустили по регионам России 80 беспилотников. Детали массированной атаки раскрыло Министерство обороны России.

По информации оборонного ведомства, под основной удар попали Краснодарский край, Крым и Ростовская область. Суммарно над перечисленными субъектами федерации средства противовоздушной обороны сбили 54 дрона. Кроме того, дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областями, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Атака на регионы России произошла на фоне переговоров спецосланника президента России Кирилла Дмитриева и спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа. В ходе них стороны «обсудили ряд тем и договорились поддерживать контакт».

Спецпредставитель Путина прибыл в США

Известно, что после атаки ВСУ на нефтебазе в Краснодарском крае вспыхнул пожар.