Названа ключевая проблема «ракетного зонтика» США

Экстренная переброска батареи американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) указывает на нехватку ключевых элементов «ракетного зонтика» США. Ключевую проблему системы ПРО назвал Telegram-канал «Военная хроника».

© Lenta.ru

Автор обратил внимание на сообщения западных источников о переброске батареи THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток. Компоненты системы могут разместить в Саудовской Аравии или ОАЭ. Одна батарея состоит из радара AN/TPY-2, шести пусковых установок, машины управления огнем и вспомогательной техники.

По словам автора материала, подобный маневр лишь перетасовывает ограниченное количество элементов системы ПРО США. Считается, что на территории Соединенных Штатов находится всего три батареи, которые базируются на острове Гуам, а также базах Форт-Блисс и Форт-Кавазос в Техасе.

«Система, которая должна прикрывать сразу несколько регионов мира, на деле оказывается довольно ограниченной по количеству ключевых элементов, прежде всего радаров раннего предупреждения и самих батарей», — говорится в сообщении.

Автор добавил, что переброска батарей THAAD ослабляет оборону в отдельных районах.

В марте старший научный сотрудник аналитического Центра Стимсона Келли Гриеко подсчитала, что в случае затягивания операции против Ирана США могут израсходовать половину всех своих ракет для систем ПРО.