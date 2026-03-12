В Черновцах из учебного центра 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ дезертировали более 40 военнослужащих, готовившихся к отправке в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

© Московский Комсомолец

Задержаны трое беглецов, остальные, вероятно, уже находятся в Румынии.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что число уклонистов в стране достигает 2 млн, а самовольно оставивших части - 200 тыс. На этом фоне сложился рынок нелегальных услуг по уклонению от службы: побег из части, по данным уголовных дел, стоит от 7 тыс. долларов. Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года, возраст призыва снижен до 25 лет.

Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины перебросило в Харьковскую область дополнительные группы 6-го полка сил специальных операций, известного как «полк рейнджеров».