Пентагон назвал стоимость недели войны с Ираном

Пентагон сообщил конгрессу, что США за первые шесть дней израсходовали более $11,3 млрд на проведение военной операции против Ирана. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.

"Представители Пентагона сообщили законодателям на закрытом брифинге в Капитолии во вторник, что, по их оценкам, стоимость войны против Ирана за первые шесть дней превысила 11,3 миллиарда долларов", - говорится в материале.

NYT отмечает, что в эту сумму не входят многие расходы, связанные с операцией, такие как наращивание военной техники и персонала перед первыми ударами. По этой причине законодатели ожидают, что эта цифра значительно возрастет, поскольку Пентагон продолжает подсчитывать расходы.

На данный момент это самая всесторонняя оценка, полученная конгрессом на фоне растущих вопросов о целях, масштабах и сроках войны. На этой неделе Washington Post сообщала, что США за первые два дня войны против Ирана израсходовали боеприпасов на $5,6 млрд.