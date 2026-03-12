Иранские военные используют уязвимости инфраструктуры и систем защиты США на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале издания Strategic Culture.

© Московский Комсомолец

По данным авторов публикации, с 1990 года государства Персидского залива потратили почти 500 млрд долларов на закупку вооружений и оборонных систем американского производства.

Отмечается, что значительная часть оборонной инфраструктуры США в регионе финансируется самими принимающими странами. Речь идет о строительстве и обслуживании военных объектов, которые используются американскими войсками.

Авторы материала считают, что ответные удары Ирана способны наносить ущерб этой инфраструктуре. В статье утверждается, что Тегеран активно использует слабые места оборонной системы США.

В публикации также говорится о проблемах эффективности американского вооружения. По мнению авторов, ряд систем не оправдывает ожиданий в условиях реальных боевых действий.

В статье отмечается, что производство вооружений в США сосредоточено у крупных корпораций, среди которых называются Lockheed Martin и Raytheon. По мнению авторов публикации, доминирование нескольких компаний снижает уровень конкуренции в отрасли.

Кроме того, авторы материала указывают на возможные проблемы управления и коррупционные риски в оборонно-промышленном комплексе США.

В публикации подчеркивается, что Иран, по оценке аналитиков, стремится использовать эти уязвимости в ходе противостояния с США в регионе.