Украинские военные отбирали у жителей города Суджа в Курской области телефоны, бытовую технику и автомобили, заявил один из местных жителей.

Военнослужащие украинской армии во время нахождения в курском приграничье массово изымали у гражданского населения электронные устройства, личный транспорт и предметы быта, сказал собеседник ТАСС.

«ВСУ отбирали у людей телефоны, у меня флешка была, даже ее забрали. Они выносили из домов технику, какая у людей осталась, потом начали вывозить и мебель, автомобили, даже те, которые были не на ходу», – добавил мужчина.

По свидетельствам очевидцев, украинские формирования быстро установили жесткие порядки, включая комендантский час с 17.00 до 10.00. Для контроля перемещений гражданским выдали специальные пропуска. Местная жительница Ирина отметила, что документы могли проверять несколько раз в день, иногда угрожая оружием.

Напомним, украинские военные забирали у жителей Суджи даже неисправные автомобили для собственных нужд. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник рассказывал о случаях кражи стиральных машин и постельного белья. Жительница города Наталья Разуменко сообщила о вывозе золота и мебели на территорию Украины.