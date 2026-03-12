Иран заявил об ударах по комплексам Patriot на базах США на Ближнем Востоке

Иран в течение дня нанес удары по местам базирования комплексов ПВО Patriot на базах США на Ближнем Востоке, большое число американских военных погибло. Об этом заявил представитель центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия".

"Комплексы Patriot, военное оборудование на двух морских базах <...>, а также скопления американских террористов были атакованы, - сказал он в ходе брифинга. - Значительное число американских военных погибли, более 100 ранены".