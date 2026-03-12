Над Краснодаром и Северским районом Кубани произошли взрывы

Над Краснодаром и Северским районом Краснодарского края произошло около 10 взрывов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. По словам местных жителей, силы ПВО отражают налет дронов-камикадзе. Горожане слышали "глухие взрывы" в южной и западной части кубанской столицы.

Они также видели яркие вспышки. Жители Северского района тоже заявили о взрывах. Они утверждают, что один сбитый БПЛА упал в поле. На этом фоне в краснодарском аэропорту Пашковский с 23:09 11 марта из соображений безопасности ограничены полеты. До этого, как заявил "Газпром", украинские беспилотники попытались атаковать компрессорные станции "Русская", "Береговая" и "Казачья" в Краснодарском крае. Эти объекты обеспечивают экспортные поставки газа по "Турецкому" и "Голубому" потокам.

Все атаки были отражены, станции не пострадали. По информации Минобороны, Киев собирался сорвать поставки газа европейским потребителям. В Кремле назвали эти удары "безответственными" и вызывающими "тревогу".