В случае нарушения Японией суверенитета и безопасности Китая, она потерпит полное поражение. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны КНР Цзян Бинь.

Он прокомментировал начало развертывания Японией ракет большой дальности, способных поражать территорию Китая. Цзян Бинь отметил, что этот шаг свидетельствует о полном отказе Токио от притязаний на «исключительно оборонительный» принцип, стратегию «пассивной обороны» и политику «самообороны». В связи с этим неомилитаризм в Японии стал не просто опасной тенденцией, а реальной угрозой, способной нанести непоправимый ущерб региональному миру и безопасности.

Представитель министерства обороны КНР предупредил, что возвращение Японии на прежний путь воинственного милитаризма не приведет ни к чему, кроме саморазрушения. Если японская сторона осмелится силой нарушить суверенитет и безопасность Китая, она неизбежно получит сокрушительный отпор и потерпит еще большее поражение.

11 марта министерство обороны Японии объявило о начале развёртывания модернизированных противокорабельных ракет Type-12 с дальностью полета до 1 тыс. километров.

21 февраля сообщалось, что Япония готовит усиление ПВО для отражения массированных атак дронов.