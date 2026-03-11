Конфликт на Ближнем Востоке: что известно к этому часу

Эскалация на Ближнем Востоке продолжается 12-й день. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Попытки дипломатического урегулирования конфликта

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран привержен миру в регионе, но для этого нужны репарации, твердые гарантии ненападения от США и Израиля и признание законных прав Исламской Республики.

Россия могла бы принять активное участие в урегулировании на Ближнем Востоке, заявил посол Израиля в Москве Одед Йосеф.

«Россия — очень важный глобальный игрок. У нее значительное влияние на ряд стран региона. Я надеюсь и верю, что Москва использует это влияние, чтобы сдерживать разрушительную деятельность нынешнего иранского режима», — сказал дипломат.

Первым шагом к стабилизации в регионе при участии России, по словам Йосефа, могла бы стать «более сбалансированная и взвешенная официальная позиция».

«Пока существует разрыв между однобокой позицией и тем, что можно было бы реально сделать, очень трудно сыграть по‑настоящему значимую роль», — пояснил дипломат.

Удары со стороны Ирана

Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования КСИР Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе.

«Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», — пояснил Фадави.

В КСИР уточнили, что 11 марта атаковали спутниковый центр в районе Тель-Авива, военные объекты в Беэр-Яакове, западном Иерусалиме и Хайфе, а также цели в Эрбиле.

«Последняя, 37-я волна операции «Правдивое обещание – 4», проведённая сегодня ночью, стала самой масштабной операцией Ирана против сил и объектов противника в регионе», — рассказали в корпусе.

Удары наносились, в том числе, ракетами «Khorramshahr-4», способными разделяться на десятки суббоеприпасов.

ФБР предупредило полицию Калифорнии, что Иран может попытаться ответить на удары США, запустив беспилотники с судна у западного побережья США, возможно, поразив объекты в Калифорнии.

В предупреждении говорится, что Иран рассматривал возможность внезапной атаки с использованием БПЛА еще в начале февраля 2026 года, но у официальных лиц нет подробностей о времени, целях или методах.

Иран будет наносить «удар за ударом» против США и Израиля, а не только проводить ответные атаки, заявили в КСИР. Также Тегеран заявил, что приступил к уничтожению ключевых экономических объектов, в которых есть капиталы США и Израиля.

Атаки со стороны ЦАХАЛ

Израильские военные нанесли очередную волну ударов по Даахии в Бейруте против командных пунктов и объектов, где хранилось вооружение организации «Хезболла».

Похороны командиров в Иране

Тысячи людей в Тегеране вышли проститься с высшими военными командирами, убитыми ударами Израиля. Церемония прошла на фоне ударов по целям в иранской столице со стороны Израиля.

Высказывания официальных лиц

«Израиль заставил нас это сделать [напасть на Иран]», — признал в эфире телеканала MS Now сенатор США от штата Коннектикут Кристофер Мёрфи.

Владимир Зеленский предположил, что Россия может послать экспедиционный корпус в Иран с тем, чтобы помочь Тегерану. Ранее он сообщал, что у РФ якобы есть проблемы с личным составом.

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер уклонился от ответа на вопрос о том, считает ли он удар «Томагавком» по начальной школе для девочек в Иране военным преступлением.

«В этом регионе находятся 300 тыс. граждан Великобритании. Мы принимаем меры для их защиты», — пояснил глава кабмина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет никакой информации о ракетном ударе по школе для девочек на юге Ирана.

«Мне об этом не известно», — признал глава США.

Также Трамп прокомментировал избрание нового верховного лидера Ирана: «Мы дважды свергли их руководство. Теперь у них появляется новая группа; посмотрим, что с ними будет».

США не могут гарантировать безопасность гражданских лиц рядом с объектами, якобы используемыми Ираном в военных целях, признало Центральное командование американских ВС. Военные призвали людей самостоятельно покинуть все портовые сооружения, где действуют иранские военно-морские силы.

Энергетический кризис

Страны «Большой семерки» (G7) обеспечат высвобождение оговоренных объемов нефти из имеющихся у них запасов в течение нескольких дней, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на переговорах по видеосвязи с лидерами стран организации.

Цена на дизельное топливо за десять дней выросла в Европе на 55%, сообщает Reuters. Сейчас оно стоит свыше $1,1 тыс. (86,6 тыс. рублей) за тонну.

Трейдеры и аналитики заметили, что рост цен на дизель угрожает замедлить мировую экономическую активность.

В компании Nitrol Trading из ОАЭ также отметили: дизель является самым уязвимым продуктом в конфликте на Ближнем Востоке; именно это топливо лежит в основе грузовых перевозок, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности;

Вместе с тем, из-за блокады Ормузского пролива мировые поставки дизеля сокращаются примерно на 3—4 млн баррелей в сутки, что составляет около 5-12% мирового потребления.

Экономист Филипп Верлегер констатировал: «Закрыв Ормузский пролив, Иран сократил экспорт богатой дистиллятами ближневосточной нефти, авиационного и дизельного топлива. В шахматах для этого есть термин «шах».

Международное энергетическое агентство выпустило на рынок самое большое количество нефти в истории — 400 млн баррелей. Всё из-за блокады и минирования Ираном Ормузского пролива.

Глава МЭА Фатих Бироль охарактеризовал ситуацию на рынке как критическую.

«Условия на нефтяных рынках ухудшились за последние дни. В дополнение к проблемам с транзитом через Ормузский пролив, значительный объём добычи был сокращён. Это создаёт серьёзные и растущие риски для рынка», — заявил Бироль после встречи министров энергетики G7.

Расходы США на операцию

По данным аналитиков агентства Tasnim, США за 12 дней потратили порядка 30 млрд долларов.

Официальная статистика показывает, заметили эксперты, что затраты на содержание и обеспечение боеготовности американских войск на Ближнем Востоке составляют около 1 млрд долларов в день.

Таким образом, пояснили специалисты, за первые двенадцать дней войны Соединенные Штаты потратили на этот сектор около 12 млрд долларов.

Переброска войск, вооружения и новых систем противоракетной обороны, включая систему THAAD, в регион обошлась примерно в 1 млрд долларов.

По данным Пентагона, было уничтожено 4 истребителя F-15, стоимостью 100 млн долларов каждый.

Уничтожение нескольких радиолокационных систем в регионе, включая радары, связанные с системой THAAD, причинило ущерб примерно на 2 млрд долларов.

Радар раннего предупреждения FPS-132 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре также был поврежден на сумму более 1 миллиарда долларов.

Согласно опубликованной статистике, было сбито 11 беспилотников MQ-9 Reaper и более 90 других беспилотников различных моделей, общая стоимость ущерба оценивается примерно в 9-10 млрд долларов.

Вывоз россиян из стран Ближнего Востока

С 3 по 11 марта было выполнено 46 рейсов из Дубая и Абу-Даби. Группа компаний «Аэрофлот» вывезла 13,1 тыс. пассажиров.

11 марта «Аэрофлот» выполнил два завершающих рейса из ОАЭ. Дальнейшие перелёты приостановлены до нормализации обстановки в регионе.