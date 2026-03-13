Выросло число погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Количество погибших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску увеличилось с семи до восьми, также ранения получили 47 человек. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

— Большое горе для родных, близких, для области. По последним, уже окончательным данным, погибло восемь человек, 47 было ранено, — рассказал глава региона.

Об этом Богомаз сообщил во время первого заседания Общественной палаты Брянской области седьмого созыва, передает его Telegram-канал.

10 марта губернатор Брянской области сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям регионального центра. 11 марта Богомаз рассказал, что в результате атаки пострадали фасады и остекление 20 многоквартирных домов. Также при ударах повреждения получили 33 коммерческих объекта и свыше 20 автомобилей.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атаку ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow невозможно было провести без британских специалистов.