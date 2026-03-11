ОАЭ атаковали ракетами и дронами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов отражают атаку иранских ракет и дронов. Об этом сообщает Telegram-канале «Военный обозреватель».

Ранее сообщалось, что иранский дрон врезался в небоскреб Marina в Дубае. Спасатели начали эвакуацию людей. По некоторым данным, обломки рухнули на мост Дубай-Хиллс и подожгли машину.

До этого, 7 марта, стало известно о взрывах на территории международного аэропорта Дубая. По предварительным данным, причиной стало падение обломков иранского беспилотника в районе одного из терминалов.