Воздушные силы Украины для нанесения ударов по Брянску ракетами Storm Shadow могли поднять самолет из Одесской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«К нам поступает информация, что самолет для ударов по Брянску мог подняться из Одесской области», — передает агентство слова собеседника.

Также известно, что в ракетном ударе по Брянску участвовал 413-й полк сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно заявлению пресс-службы полка, операторы дронов полка участвовали в аэроразведке целей, по которым был нанесен ракетный удар.

Западные массмедиа проигнорировали удар ВСУ по Брянску

Ранее в США президента России Владимира Путина назвали сдерживающим начало третьей мировой войны фактором. По словам журналистов, терпение и выдержка российского лидера сдерживают старт глобального конфликта.