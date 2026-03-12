Вашингтон резко наращивает группировку войск в Румынии у границ России

США запросили у Румынии дополнительное размещение авиации и военных для поддержки операции против Ирана. Решение о временном увеличении американского контингента поддержал Высший совет национальной обороны страны, сообщают румынские СМИ.

По данным властей, усиление планируется на авиабазе «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца. Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что речь идет о переброске самолетов-заправщиков, оборудования для мониторинга и систем спутниковой связи, связанных с комплексом противоракетной обороны в Девеселу, пишет "Взгляд".

Румынский лидер заявил, что размещаемая техника имеет исключительно оборонительный характер. Однако для начала переброски решение совета нацобороны должен утвердить парламент. По оценке Defense Romania, голосование станет формальной процедурой.

Американская сторона объясняет запрос особенностями инфраструктуры страны. Авиабаза «Михаил Когэлничану» считается одной из немногих площадок в регионе, способных принимать крупные самолеты дальнего действия. Ранее объект использовался в качестве воздушного моста во время операций США в Ираке и Афганистане.

Наращивание военной инфраструктуры США в Румынии происходит не впервые. В 2016 году на базе в Девеселу были развернуты системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Тогда американские власти объясняли размещение необходимостью защиты НАТО от ракетной угрозы со стороны Ирана.

Развитие системы ПРО в Восточной Европе ранее критиковала Россия. Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявлял, что подобные комплексы создают угрозу для российского потенциала ядерного сдерживания. Он также обращал внимание на возможность использования пусковых установок МК-41 для запуска крылатых ракет Tomahawk.

Дополнительные опасения возникли в 2019 году после испытательного пуска крылатой ракеты наземного базирования США. По данным российской стороны, в тестировании использовались установки МК-41, что ранее ограничивалось Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

За последние годы значение Румынии для военной инфраструктуры НАТО продолжает расти. В 2024 году в стране началось строительство крупнейшей базы альянса в Европе.

Объект площадью около 2,8 тысячи гектаров в округе Констанца оценивается в 2,5 млрд евро. Планируется, что инфраструктура сможет принять до 10 тысяч военнослужащих и членов их семей и будет интегрирована с авиабазой «Михаил Когэлничану».

Одновременно альянс модернизирует военные объекты на Балканах, включая бывшую советскую базу в Албании. По оценкам экспертов, формирование логистических узлов и переброска дополнительного контингента свидетельствуют о подготовке НАТО к длительному противостоянию.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что Вашингтон использует иранскую тему как повод для укрепления военного присутствия в Восточной Европе. По его словам, США продолжают усиливать позиции в Прибалтике, на Балканах и в странах восточного фланга НАТО.

Он также отмечает, что Румыния рассматривается как ключевой логистический узел альянса. Через территорию страны проходят поставки вооружений на Украину, а на военных базах размещены склады техники и боеприпасов.

Политолог Вадим Трухачев, доцент кафедры политологии Финансового университета, указывает на географическое значение республики для США. По его словам, Румыния позволяет контролировать Черноморский регион и Балканы, поэтому Вашингтон заинтересован в закреплении военной инфраструктуры именно в этой стране.

Эксперт также отметил, что нынешнее руководство Румынии поддерживает усиление американского присутствия. По его оценке, независимо от политической ситуации в США военные базы в стране будут использоваться и в дальнейшем.

На этом фоне, считают аналитики, Россия будет продолжать усиливать оборону западных рубежей и реагировать на расширение военной инфраструктуры НАТО в регионе.