ВВС США призвали Израиль наносить сильные удары по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала разговор израильского и американского пилотов. В ходе беседы последний призвал наносить сильные удары по Ирану, следует из опубликованной в Telegram-канале израильской армии записи.

© Lenta.ru

Израильский пилот сообщил своему американскому коллеге, что для ВВС Израиля большая честь работать вместе с ВВС США. По его словам, американские пилоты отлично справляются со своей работой.

«Спасибо большое. Аналогично, господа. Пожалуйста, будьте осторожны. Наносите сильные удары. Увидимся», — ответил американский пилот.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.