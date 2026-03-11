Украина получила ракеты для Patriot от Германии

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ получили ракеты для ЗРК Patriot от Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По словам Зеленского, ВСУ нужно больше таких боеприпасов, но Украина продолжает их получать от нескольких стран. Так, 10 марта Киев получил ракеты от Германии.

«Это было не от одной страны, от нескольких стран. Мы хотели больше, получилось как получилось. Немецкая часть этих ракет вчера зашла», — заявил он.

Как сообщили украинские СМИ, ВСУ получили ракеты PAC-3. Передача этих боеприпасов обсуждалась на последнем заседании в формате «Рамштайн».

Ранее США заключили военные контракты на 25,5 миллионов долларов для Украины.