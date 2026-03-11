Стало известно, кто нанес удар по школе в Иране

Военное расследование установило, что ответственность за удар ракетой Tomawahk по школе для девочек «Шаджара Тайебех» на юге Ирана несут Соединенные Штаты, пишут обозреватели Хелен Купер и Эрик Шмитт в статье для New York Times.

Авторы статьи заметили, что, согласно заявлениям американских официальных лиц и других источников, знакомых с предварительными результатами расследования, удар стал результатом ошибки со стороны американских военных.

Офицеры Центрального командования США определили координаты цели для удара, используя устаревшие данные, предоставленные Разведывательным управлением министерства войны, уточнили авторы статьи.

В данных разведки говорилось, что на территории, на которой находится начальная школа, располагается учебный центр КСИР.

Вместе с тем, на спутниковых снимках было четко видно, что военные объекты, которые когда-то стояли рядом со зданием, были демонтированы, три общественных входа в школу были открыты, территория расчищена, стены здания окрашены в синий и розовый цвета.

«Удар по школе, полной детей, несомненно, войдет в историю как одна из самых разрушительных военных ошибок последних десятилетий. Иранские официальные лица заявили, что число погибших составляет не менее 175 человек, большинство из которых — дети», — подчеркнули журналисты.

Купер и Шмитт заметили, что попытки президента США Дональда Трампа свалить вину на Иран, нивелировать вину американской армии, существенно осложнили расследование.

Люди, знакомые с ходом расследования, заявили, что многие вопросы остаются без ответа: почему использовалась устаревшая информация и кто не проверил данные, пояснили обозреватели.

Публицисты напомнили, что в 1999 году устаревшие карты и некачественная работа разведки привели к тому, что американские летчики нанесли удар по посольству Китая в Белграде, в результате которого погибли три гражданина КНР.

ЦРУ ошибочно определило здание как штаб-квартиру югославского агентства по вооружениям, констатировали авторы статьи.