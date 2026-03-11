США заявили, что поразили 5500 целей в Иране

Глава центрального командования (CENTCOM) вооруженных сил США адмирал Брэд Купер заявил о поражении американскими войсками 5500 целей на территории Ирана, включая 60 кораблей различных типов. Видео с отчетом Купера опубликовано в соцсети X (сервис заблокирован в РФ).

Адмирал также рассказал, что Соединенные Штаты продолжают наращивать боевую мощь, в то время как боеспособность Ирана снижается.

"Вчера мы наносили серии ударов каждый час из разных точек <…> Я могу назвать наши удары непредсказуемыми, динамичными и решительными. После первых 24 часов число ракетных ударов Ирана, а также использований им БПЛА критически снизилось. Однако важно напомнить, что иранские войска продолжают неизбирательные удары по гражданским объектам стран Персидского залива", - отметил Купер.

По словам военного, США последовательно разрушают военное производство Ирана. В подтверждение своих слов адмирал продемонстрировал серию спутниковых снимков с разрушенной инфраструктурой персидского государства.

Ранее CENTCOM заявило, что во вторник вооруженные силы страны уничтожили 16 иранских минных заградителей в Ормузском проливе.