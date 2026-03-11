«Радиостанция Судного дня» передала шесть сигналов за день

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую также называют «станцией Судного дня» или «жужжалкой», передала шесть сигналов за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Последним на текущий момент сообщением станции является слово «барак». Оно прозвучало в эфире в 14:05 по мск.

Первая активность станции за день началась в 12:45. Тогда в эфире с небольшим перерывом прозвучали два сообщения — «греховный» и «опустение». После этого в период с 13:00 до 14:00 станция выходила на связь еще трижды. В сообщениях прозвучали слова «абстракция», «блицосидр» и «вихлянье».

Радиостанция УВБ-76 непрерывно работает со второй половины 1970-х. Ее точное предназначение неизвестно, но деятельность станции связывают с работой военных или разведывательных структур. Почти все время УВБ-76 передает только белый шум, но иногда в эфире можно услышать шифры — их значение до сих пор неизвестно.

Напомним, что в последний раз станция выходила на связь 10 марта.