"Газпром" сообщил об атаке ВСУ на компрессорную станцию "Русская"

ВСУ атаковали газокомпрессорную станцию "Русская" на юге России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания "Газпром".

"Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России - компрессорная станция "Русская", - говорится в сообщении организации.

КС находится в Краснодарском крае неподалеку от Анапы. В "Газпроме не уточнили, получила ли повреждения станция.

Компания отметила, что накануне также были совершены налеты на КС "Береговая" на Черноморском побережье и "Казачья" в Крымском районе Краснодарского края.

Всего же, по данным организации, за последние две недели объекты "Газпрома" на юге России подверглись ударам 12 раз, однако все атаки удалось отразить.

В "Газпроме подчеркнули, что все эти объекты обеспечивают поставки газа за рубеж по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".