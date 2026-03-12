Половина Сената США потребовала от Пентагона объяснить удар по школе в Иране

Половина Сената Конгресса США затребовала у Пентагона ответов на вопросы, касающиеся удара по школе для девочек в иранском городе Минаб. Письмо соответствующего содержания, которое подписали 46 членов верхней палаты Конгресса - демократы и двое блокирующихся с ними независимых, было направлено военному министру США Питу Хегсету. Подпись под документом поставил в том числе лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

Как подчеркивается в послании, "США и Израиль должны придерживаться [в ходе операции против Ирана] американского и международного права, в том числе законодательства, применяемого в ходе вооруженных конфликтов". "Должно быть быстрое расследование ударов по этой школе и других потенциальных военных действий США, приводящих к жертвам среди мирного населения. И выводы должны быть представлены общественности как можно скорее, как и меры по привлечению к ответственности [виновных]", - отмечают американские законодатели.

Они признают, что имеются сведения об "ударах с воздуха по многим больницам, объектам культурного наследия", а также "критически важной гражданской инфраструктуре" в Иране. При этом сообщается о применении взрывных боеприпасов в "крупных иранских городах и населенных районах, включая столицу Тегеран", напоминают сенаторы.

Авторы послания предупреждают, что такого рода действия Вашингтона "подрывают интересы национальной безопасности" США. Недопустима и риторика, которую публично использует шеф Пентагона Пит Хегсет в своих комментариях об операции против Ирана, убеждены сенаторы.

Кроме того, они призывают военное ведомство США отчитаться о том, до какой степени применяются технологии искусственного интеллекта для выбора целей в Иране.

28 февраля иранские власти сообщили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге страны. По последним данным, погибли 175 человек - в основном это ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения. Газета The New York Times сообщила со ссылкой на предварительные итоги расследования Пентагона, что ответственность за этот обстрел несут Вооруженные силы США. По ее сведениям, удар крылатой ракетой Tomahawk по школе был нанесен из-за ошибки в целеуказании, вызванной устаревшими данными, которые были предоставлены Разведывательным управлением Министерства обороны США.