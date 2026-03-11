Способность Ирана продолжать интенсивные удары оценили

Иран обладает достаточными ресурсами для нанесения интенсивных ударов по Израилю и базам США еще какое-то время, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Думаю, в ближайшее время Иран будет применять по паре тяжелых ракет в день. У них также есть гиперзвуковые ракеты, которые в принципе несбиваемые. Страна готовилась к этому конфликту, так что, думаю, запасов у них хватает», — сказал Дандыкин.

По его мнению, смысла в еще более масштабных ударах для Ирана нет, поскольку речь идет о войне на истощение.

«Думаю, еще неделька-другая и проблемы с вооружением начнутся у США и Израиля. Иран же расходует запасы достаточно экономно», — считает военный эксперт.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Ирана сменили тактику в конфликте против США и Израиля и теперь будут наносить «удар за ударом». Об этом сообщается со ссылкой на представителя центрального штаба армии Ирана «Хатам аль-Анбия».