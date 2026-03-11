Количество жертв ракетной атаки на Брянск выросло до семи, рассказал губернатор Александр Богомаз в эфире программы "Соловьев Live".

По данным главы региона, по состоянию на 11 марта погибших от удара - семь, раненых - 42. Богомаз уточнил, что атака случилась в районе шести вечера, когда брянцы направлялись домой после работы, на улицах было много горожан.

Атака с применением ракет Storm Shadow произошла во вторник, 10 марта. Первоначально власти сообщили о шести погибших и 37 раненых. Сегодня в регионе объявлен день траура.