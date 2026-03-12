Госдума разрешила ЧОП использовать оружие для защиты объектов от атак

Госдума приняла в окончательном чтении закон о праве специализированных частных охранных организаций (ЧОО) получать во временное пользование боевое стрелковое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры от беспилотников.

Уточняется, что применять оружие разрешат только охранным организациям, которые созданы для охраны стратегически важных государственных объектов.

Согласно документу полученное оружие будет предоставляться во временное пользование. Его будет запрещено использовать со дня истечения срока договора на оказание охранных услуг или после получения уведомления о его сдаче.

Также ЧОО наделяются правом приобретать служебное оружие и гражданское оружие, разрешённое для использования в качестве служебного. По действующему закону они имеют право приобретать только служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения, гражданское оружие самообороны, за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

В Госдуме отметили, что такая мера на период проведения СВО позволит существенно повысить антитеррористическую защищённость критически важных объектов и работающих там граждан.

Днём ранее двое работников администрации Васильевского муниципального округа погибли в результате атаки ВСУ на автомобиль.

Также сообщалось, что ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Голубого потока» в районе Туапсе 14 дронами.