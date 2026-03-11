Экс-главком НАТО предупредил о риске превращения Ормузского пролива в ад

Бывший верховный командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что возможное минирование Ормузского пролива со стороны Ирана может в короткие сроки парализовать один из ключевых маршрутов мировой энергетики. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

Ставридис отметил, что иранские морские мины способны превратить акваторию пролива в "адский пейзаж" всего за несколько дней. По словам адмирала, Тегеран на протяжении десятилетий готовился к подобному сценарию и располагает значительным арсеналом морских мин.

"Иран думает об этом и готовится к этому десятилетиями", - подчеркнул Джеймс Ставридис, добавив, что в распоряжении страны может находиться более пяти тысяч мин.

При этом он добавил, что у США и их союзников имеются возможности для нейтрализации подобной угрозы.

"У нас есть такая возможность, и мы делаем это вместе с партнерами, союзниками и друзьями. У нас есть тральщики в Персидском заливе, охотники за минами, современные электронные системы. Мы можем выполнять такие операции с воздуха с помощью вертолетов", - пояснил Ставридис.

По его словам, соответствующие возможности также имеются у Британии и Саудовской Аравии.

Однако главным препятствием адмирал назвал время, которое потребуется для очистки морского пространства. По его оценке, процесс разминирования может занять несколько недель, а возможно и один-два месяца.

"Поэтому мировая экономика должна быть готова к месячному или двухмесячному простою", - подчеркнул бывший верховный командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на американские разведслужбы сообщил, что получил данные о подготовке Ирана к установке морских мин в Ормузском проливе. Для минирования иранцы якобы применяют небольшие суда, каждое из которых способно перевозить две-три мины. При этом телеканал CNN также со ссылкой на разведывательные доклады США, утверждает, что Иран за последние дни якобы уже установил несколько десятков мин.