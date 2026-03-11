День траура и ответ России: что известно об ударе ВСУ по Брянску к этой минуте

В результате ракетного удара ВСУ по Брянску 10 марта погибли шестеро человек, 42 пострадали; в МИД России назвали целью удара срыв переговорного процесса. Что известно об атаке и ее последствиях к этой минуте - читайте в материале «Рамблера».

Пострадавшие

В департаменте здравоохранения Брянской области заявили, что 20 пострадавших, в том числе один ребенок, лечатся в стационарах Брянска, сообщает ТАСС. Еще 13 человек отправлены на амбулаторное лечение.

Минздрав эвакуирует в Москву девятерых пострадавших при ракетном обстреле, сообщил РИА Новости помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Эти пациенты находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

День траура

Среда, 11 марта, объявлена в регионе днем траура, сообщили на VK-странице Управления молодежной политики Брянской области.

Заявления МИД России

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что целью удара по Брянску был срыв мирных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Мирошник подчеркнул, что любое урегулирование грозит Владимиру Зеленскому «как минимум политической смертью». Дипломат предупредил, что ответственность за атаку по Брянску «придется нести непосредственно и Зеленскому в том числе». Мирошник заявил, что приказ нанести удар был отдан «политическим руководством Киева».

Причастность Британии

Мирошник заявил, что, по предварительным данным, удар наносился ракетами, которые имеют британское или британско-французское происхождение. Дипломат отметил, что атака, скорее всего, была согласована с «европейскими спонсорами происходящего».

«Направить их [ракеты - прим.ред.] без внесения координат по наносимой цели, без производителя было просто невозможно», - подчеркнул посол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Кремль считает невозможным нанесение удара ракетами Storm Shadow без участия британских специалистов, сообщает ТАСС.

Теракт и ответ России

Следственный комитет (СК) РФ квалифицировал атаку по Брянску как теракт и возбудил уголовное дело. В СК подчеркнули, что теракт был совершен при участии сотрудников военной разведки Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины.

Следователи указали, что в результате попаданий и взрывов не менее восьми ракет были повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения.

Песков подчеркнул, что ответ на удар ВСУ по Брянску определят российские военные. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил «Газете.Ru», что лучшим ответом может стать удар по украинским центрам принятия решений.