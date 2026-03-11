Военное командование Ирана сообщило, что Тегеран меняет подход к операции против США и Израиля — теперь иранские военные будут «наносить удар за ударом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fars.

Как сообщили в центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», до этого момента Иран наносил только ответные удары. Теперь же в Тегеране анонсировали политику «удара за ударом».

«Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», — сообщили в командовании.

Совместная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. По словам президента США Дональда Трампа, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок.

Ранее Иран нанес удары по двум судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив.