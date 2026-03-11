$78.7491.9

Названо преимущество РЛС, которые Украина может получить от США

Мария Иванова

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ смогут использовать новые американские радиолокационные станции (РЛС) для поиска целей не только в небе Украины, но и в России. Об этом сообщает News.ru.

Названо преимущество РЛС, которые Украина может получить от США
© РИА Новости

В марте в СМИ появилась информация, что американские компании Echodyne и Rada Technologies поставят Украине радиолокационные системы и радары дальнего действия. Сообщалось, что организации заключили контракты на 25,5 миллиона долларов с Госдепартаментом США.

Отмечалось, что Украина получит от Echodyne панельные тактические радиолокационные системы с обзором на 360 градусов. Rada Technologies поставит Киеву радары дальнего действия.

Кнутов предположил, что Украина получит радары с активной фазированной антенной решеткой большой мощности. По его мнению, эти радары смогут видеть цели не только над украинской территорией, но и в России.

Системы будут выдавать оповещения об объектах, которые движутся в сторону Украины, подчеркнул Кнутов. Он добавил, что на основании этой информации системы ПВО Киева будут получать целеуказания.

«Но в то же время это и сбор определенной разведывательной информации о том, откуда ВС РФ взлетают и куда летят», - отметил эксперт.

Кнутов отметил, что фазированные антенные решетки позволяют выполнять электронное сканирование на 360 градусов.