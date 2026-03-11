Названо преимущество РЛС, которые Украина может получить от США

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ смогут использовать новые американские радиолокационные станции (РЛС) для поиска целей не только в небе Украины, но и в России. Об этом сообщает News.ru.

В марте в СМИ появилась информация, что американские компании Echodyne и Rada Technologies поставят Украине радиолокационные системы и радары дальнего действия. Сообщалось, что организации заключили контракты на 25,5 миллиона долларов с Госдепартаментом США.

Отмечалось, что Украина получит от Echodyne панельные тактические радиолокационные системы с обзором на 360 градусов. Rada Technologies поставит Киеву радары дальнего действия.

Кнутов предположил, что Украина получит радары с активной фазированной антенной решеткой большой мощности. По его мнению, эти радары смогут видеть цели не только над украинской территорией, но и в России.

Системы будут выдавать оповещения об объектах, которые движутся в сторону Украины, подчеркнул Кнутов. Он добавил, что на основании этой информации системы ПВО Киева будут получать целеуказания.

«Но в то же время это и сбор определенной разведывательной информации о том, откуда ВС РФ взлетают и куда летят», - отметил эксперт.

Кнутов отметил, что фазированные антенные решетки позволяют выполнять электронное сканирование на 360 градусов.