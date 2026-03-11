Отчет конгресса США: Иран обладает до 6 тысяч морских мин

Иран располагает примерно от 5 до 6 тысяч морских мин, как показывает отчет конгресса США, опубликованный в прошлом году.

© Российская Газета

Доклад, обнародованный после 12-дневного конфликта между Ираном, Израилем и США в июне 2025 года, рассматривал его влияние на нефтегазовые рынки в свете перебоев в Ормузском проливе, отмечает CNN. В нем говорится, что в 2019 году у Тегерана имелся арсенал из более чем пяти тысяч морских мин. По оценкам, в 2025 году эта цифра достигла шести тысяч.

Согласно отчету, в распоряжении Ирана находятся различные виды подводного оружия, включая мины-лимпеты, которые можно крепить к корпусу корабля, якорные мины, которые плавают под поверхностью воды и взрываются при контакте с кораблем, и "донные" мины, которые лежат на морском дне и взрываются при обнаружении близлежащего судна.

Источники телеканала сообщили, что Иран начал закладывать мины в Ормузском проливе, через который перевозится около пятой части всей сырой нефти в мире. Установка пока не является масштабной, но за последние дни было заложено несколько десятков мин, сообщили источники.

Президент США Дональд Трамп во вторник в посте на Truth Social заявил: "Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, и у нас нет сообщений об этом, мы хотим их немедленно убрать!". Ранее сообщалось, что американские войска уничтожили 16 иранских минных судов возле Ормузского пролива.

Американские военные опубликовали эту цифру и кадры некоторых судов после того, как Дональд Трамп предостерег Иран от постановки мин на критически важном водном пути. Однако, по словам одного из собеседников телеканала, Тегеран по-прежнему сохраняет более 80-90 процентов своих малых лодок и минных заградителей, поэтому его силы могли бы реально заложить сотни мин на стратегически важном водном пути.