Арсенал беспилотников и ракет сделали Иран противником, не похожим ни на одного из тех, с кем США приходилось сталкиваться в прошлом.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Арсенал ударных дронов и баллистических ракет сделал Тегеран противником, не похожим ни на одного из тех, с кем США когда-либо сталкивались», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что из-за этого США вынуждены значительно расширить запасы дорогостоящих перехватчиков дронов.

До этого профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол признал, что американские системы противовоздушной обороны не способны эффективно противостоять ответным ударам Ирана.

6 марта газета Atlantic писала, что у американских военных нет должной защиты от иранских дронов «Шахед». По информации западных СМИ, американским военным приходится использовать те средства защиты, которые имеются, но это требует дополнительных расходов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

МИД Ирана раскрыл истинный мотив США в конфликте

Ранее сообщалось, что Украина в прошлом году пыталась продать США технологию для сбивания дронов.