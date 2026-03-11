«Солнцепеки» уничтожили позиции ВСУ под Волчанском

ВС РФ уничтожили украинские позиции в одном из лесов Харьковской области. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

В сообщении отмечается, что удар был нанесен по 159-й механизированной бригаде ВСУ, пытавшейся контратаковать к югу от села Графское под Волчанском. Большинство участников контратаки были ликвидированы, а их опорный пункт был уничтожен ударами тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек».

«Остальные бежали в обратном направлении, вскрыв местоположение своего опорного пункта», - подчеркивается в сообщении.

Источник в российских силовых структурах 8 марта сообщил ТАСС, что тысячи солдат ВСУ числятся пропавшими без вести после попыток форсировать реку Волчья. Собеседник агентства заявил, что 159-я мехбригада ВСУ понесла колоссальные потери в районе села Зыбино Волчанского района.