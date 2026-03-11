Ка-52 сбил украинский БПЛА двумя выстрелами

Опубликовано видео охоты на дальний украинский дрон, снятое из кабины разведывательно-ударного вертолета ВКС России Ка-52.

© Российская Газета

На индикаторе на лобовом стекле - наклонной прозрачной панели перед лицом летчика, куда выводится актуальная информация, - прицельная сетка. В ее центре - точка вражеского дрона. Он летит в нескольких сотнях метров впереди.

Раздается два выстрела из штатной автоматической пушки 2А42. Она находится на фюзеляже справа, можно увидеть проблеск трассирующего снаряда. После первого попадания на месте дрона вспухает серое облачко, после второго - оно становится больше.

"Есть!", - удовлетворенно констатирует летчик.

Охваченный пламенем беспилотник по огненной дуге пикирует к земле и там бурно взрывается.

Кстати боекомплект пушки у Ка-52 - 460 выстрелов. С такой меткостью хватит на 230 дронов. Вертолету принадлежит и абсолютный рекорд по количеству сбитых за сутки БПЛА - 25 штук.