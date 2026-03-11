Стало известно, как РФ может ответить Британии на атаку по Брянску

Украинская армия использовала для удара по Брянску британские Storm Shadow, но ответ должен быть не по Лондону, а по местам доставки ракет и военной техники. Об этом заявил «Аргументам и фактам» военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, что в результате атаки Вооруженных сил Украины по Брянску погибли шесть человек, 42 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ВСУ не смогли бы нанести такой удар без помощи Британии, и в Москве это учитывают.

«Судя по тому, что делают США и Израиль, мы можем ответить британцам, но это все-таки не наш путь. Наш ответ должен быть, в первую очередь, связан с нанесением ударов по местам доставки крылатых ракет и любой военной техники в целом», - пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его мнению, российским военным необходимо «больше работать по Одессе», в том числе и по кораблям, которые везут оружие. Также нужно наносить удары по местам базирования самолетов Су-24, с которых были выпущены ракеты по Брянску, заметил он.