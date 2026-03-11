Прилепин рассказал подробности гибели командира «Родни» Николаева

Писатель и военнослужащий Захар Прилепин сообщил о гибели командира диверсионно-разведывательного подразделения «Родня» Евгения Николаева с позывным Гайдук. По его словам, боец погиб во время выполнения боевого задания.

Прилепин рассказал, что группа Николаева попала под атаку, в результате чего один из бойцов получил тяжелое ранение. Он отметил, что командир, понимая риск, отправился за раненым, хотя противник ожидал попытки эвакуации.

— Прекрасно понимая, что противник ждет, когда нашего бойца будут вытаскивать, Женя отправился за ним. Он погиб «за други своя», в бою, как герой, — сказал он.

Он также сообщил, что ранее у Николаева вышла книга «Моя Новороссия», второе, дополненное издание которой должно появиться в продаже в ближайшее время. Прилепин добавил, что у погибшего остались и другие тексты, которые планируется собрать и издать. В интербригаде «Пятнашка» ранее подтвердили гибель Николаева. Там отметили, что он находился в зоне СВО с самого начала как доброволец, а в его подразделении служили представители разных стран и национальностей, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что российский журналист Андрей Таджибаев, который приобрел популярность благодаря появившемуся в Сети мему «Или ты забыл, или ты не знал», погиб во время выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции.