Украинский чиновник открыто поддержал ракетный удар по мирным жителям Брянска, опубликовав провокационное сообщение в своем Telegram-канале.

Руководитель центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко разместил видео, на котором запечатлен окровавленный человек, сидящий на тротуаре на фоне горящих автомобилей.

«Брянск. Таким должна быть жизнь россиян в их городах», — написал он.

Напомним, вечером 10 марта украинские вооруженные формирования нанесли удар по Брянску с использованием семи ракет Storm Shadow. По последним данным региональных властей, которые привел губернатор Александр Богомаз, жертвами террористической атаки стали шесть мирных жителей, еще 42 человека получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть люди, находящиеся в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Удар пришелся по жилым кварталам, повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры и транспортных средств.

Это не первый случай, когда представители киевских властей публично высказываются в поддержку ударов по российским городам и их жителям. Так, после обстрела пляжей в Севастополе в июне 2024 года советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что в Крыму не должно быть никаких «пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни».

В Кремле уже отреагировали на очередную варварскую выходку ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что одной из ключевых целей специальной военной операции остается демилитаризация Украины и лишение ВСУ возможности наносить подобные удары по мирным городам и их жителям. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что высказывания украинских чиновников, радующихся смерти мирных людей, будут зафиксированы и получат соответствующую правовую оценку. Расследование уголовного дела о теракте в Брянске продолжается.