Днем в среду, 11 марта, в Минобороны сообщили об уничтожении объектов ВСУ в Херсонской области. Также военные рассказали, что ударные дроны ВС РФ уничтожили артиллерию ВСУ в Запорожской области.

Удар «Молнии»

Ударные дроны «Молния-2» уничтожили объекты ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны России. Во время разведки на правом берегу Днепра был обнаружен личный состав ВСУ, укрывавшийся в разрушенных строениях. Координаты целей были переданы расчетам беспилотников «Молния-2».

В результате были ликвидированы несколько позиций ВСУ, включая наблюдательный пункт у воды. Также был ликвидирован личный состав.

Удар «Тора»

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» уничтожил ударный беспилотник ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. ВС РФ провели эту операцию на ореховском направлении. Цель была поражена прямым попаданием.

Ликвидация «Богданы»

Барражирующие боеприпасы и ударные дроны ВС РФ уничтожили артиллерию ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

Российские войска обнаружили на одном из участков самоходную артиллерийскую установку «Богдана», ведущую огонь. Также была вскрыта позиция замаскированной под навесом самоходной гаубицы «Гвоздика», буксируемых орудий и нескольких автомобилей ВСУ.

По целям нанесли удары барражирующими боеприпасами «Ланцет» и ударными FPV-дронами. Вооружения ВСУ и несколько машин с боеприпасами были уничтожены.

Удар «Акации»

Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на границе Запорожской и Днепропетровской областей, рассказали в Минобороны. Воздушная разведка заметила замаскированные блиндажи ВСУ в лесу. Координаты целей были переданы расчетам самоходных гаубиц «Акация». Все цели были ликвидированы.

Удар по скоплению морпехов ВСУ

Морпехи ВСУ попали под удар в Николаевской области. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По информации Лебедева, удар был нанесен по пункту дислокации украинских морпехов в окрестностях города Снигиревка. Он отметил, что там находились «свежеприбывшие» морпехи.

Поражение асов ВСУ

Также Лебедев сообщил, что в Сумской области был нанесен удар по оператором дронов ВСУ, которые считались асами. Об этом рассказали «Аргументы и факты». По данным Лебедева, было ликвидировано 12 украинских операторов, еще два десятка военных получили ранения.