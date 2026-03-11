Стало известно о подготовке Украиной провокации против России

Украина планирует провокацию против России на Ближнем Востоке.

Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Киев планирует на Ближнем Востоке провокацию, направленную против России — уж это с гарантией. Вопрос лишь в сроках и масштабах», — написал военкор.

По его словам, это связано с тем, что Киев отправил своих экспертов в противовоздушной обороне в Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустем Умеров вместе с военными отправился на Ближний Восток с целью помощи в защите и стабилизации ситуации.