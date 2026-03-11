«Если осмелится»: в Китае сделали жесткое предупреждение Японии

Япония потерпит сокрушительное поражение в том случае, если осмелится посягнуть на Китай. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь, пишет РБК.

Ранее стало известно о планах Токио завершить к концу марта размещение на военных базах сразу двух новых типов ударного вооружения большой дальности. Предполагается, что ракеты «с высокоскоростными планирующими головными блоками» могут быть использованы для потенциального ответного удара в случае нападения на страну.

Официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь заявил, что с Японии «полностью сорвана маска самообороны» и явно видена угроза «нового милитаризма».

Если Япония осмелится нарушить суверенитет и безопасность Китая, она потерпит сокрушительное поражение и добьется лишь «еще более полного фиаско», заверил он.

Напомним, что ранее китайско-японские отношения резко ухудшились после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что «блокада Тайваня будет считаться в Токио экзистенциальной угрозой», и может стать основанием для того, чтобы воспользоваться правом на «коллективную оборону».

Китай, считающий Тайвань своей частью, отреагировал на это максимально жестко: приостановили обслуживание пассажиров на авиамаршрутах, ввел запрет на поставки японских морепродуктов, подал жалобы в ООН и отложил трехсторонний саммит с Японией и Южной Кореей. При этом министр иностранных дел Китая Ван И напомнил о японской агрессии времен Второй мировой войны и назвал заявления Санаэ Такаити «очень опасным развитием событий».