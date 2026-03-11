Больше суток под ударом: Сочи столкнулся с беспрецедентной атакой БПЛА

Вооруженные силы Украины больше суток атакуют Сочи. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр курортного города Андрей Прошунин.

Он предупредил, что все еще сохраняется угроза атаки БПЛА и включается система предупреждения.

«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт Сочи. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом», — написал он.

Мэр сообщил, что попросил работодателей разрешить сотрудникам, воспитывающим детей до 12 лет включительно, остаться дома до официальной отмены режима атаки.

«Нельзя допускать массовое нахождение на улицах мам с малышами, которые ведут детей в детский сад при угрозе БПЛА. (…) Перемещение по городу во время работы ПВО подвергает жизнь неоправданному риску из-за возможного падения обломков», — подчеркнул Андрей Прошунин.

Власти Сочи предупредили об угрозе БПЛА и призвали не вести детей в школы

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев обратил внимание на то, что удары Вооруженных сил Украины по черноморскому побережью могут кардинально отличаться от атак на другие регионы России. По его словам, ВСУ атакуют здесь, в том числе и город Сочи, как летающими беспилотниками, так и безэкипажными катерами с моря.