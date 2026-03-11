«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала новое таинственное сообщение. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

По информации канала, станция вышла в эфир в 12.45 мск и передала сообщение со словом «греховный». Смысл передачи, как и в других случаях, остается загадкой.

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Ее передачи состоят из монотонного жужжания и щелчков, которые изредка прерываются для речевых сообщений.

В прошлый раз станция была активна 11 марта — тогда в эфир передали слова «чад», «абстракция» и «бухозуд». До этого, 6 марта, было передано семь сообщений. В них были слова «серосбег», «овалосток», «шлакобобр», «вспыхивание», «кипропоем», «жиротряс», «неказистый».