В РФ призвали дать «максимально жесткий» ответ на атаку ВСУ по Брянску

Сенатор Анатолий Широков призвал нанести удар по крупным военным объектам Украины и «серьезно предупредить» британцев в ответ на атаку по Брянску. Об этом сообщает Life.

В результате ракетного удара ВСУ по Брянску 10 марта погибли шестеро человек, 42 пострадали. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. СМИ сообщили, что для удара использовались британские ракеты Storm Shadow.

«На гибель наших гражданских людей надо ответить максимально жестко. Должен быть нанесен невосполнимый урон крупным военным объектам Украины. Мощь для этого у России есть», - подчеркнул Широков.

Сенатор добавил, что также настало время предупредить «спонсоров украинского нацизма» о жестком ответе России. По его мнению, до британских властей необходимо донести, что вмешательство в украинский конфликт дорого им обойдется.