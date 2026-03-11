Держался 68 дней и потерял стопы: что известно о подвиге 21-летнего Сергея Ярашева

Президент РФ Владимир Путин наградит звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе села Гришино под Красноармейском. Что известно о подвиге Ярашева - читайте в материале «Рамблера».

© Александр Река/ТАСС

Доклад Пушилина

Десятого января Путин принял в Кремле главу ДНР Дениса Пушилина. Во время встречи Пушилин рассказал президенту о «молодом парнишке из Самары», который после службы по призыву подписал контракт. 21-летний Ярашев принимал участие в штурмовых операциях и возглавлял штурмовые группы на красноармейском направлении в районе села Гришино.

«Каким образом он внес свой вклад? Когда его штурмовая группа зашла, он, по сути, остался один. Он удерживал позиции 68 дней, Владимир Владимирович, 68 дней. Сейчас с командованием разговаривал, это 51-я армия, Южный военный округ. 68 дней, представляете, сколько было контратак противника? Они пытались выбить. Он умудрялся [держаться]», - подчеркнул глава ДНР.

Пушилин рассказал, что Ярашеву коптерами передавали боеприпасы, мины и продовольствие. Военнослужащего удалось эвакуировать, сейчас он находится в больнице.

«Он выполнил все поставленные задачи, ребята пошли уже дальше. Столько дней он еще выходил на своих ногах, к сожалению, две ступни ампутировали врачи», - отметил Пушилин.

Путин пообещал, что Ярашев получит награду, соответствующую его подвигу. Также он заявил, что власти сделают все, «чтобы помочь ему и с медицинской точки зрения».

Награда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин дал поручение подготовить указ о награждении Ярашева звездой Героя России, сообщило ТАСС. Песков отметил, что после беседы с Пушилиным президент затребовал детальную справку у Минобороны и пообщался с командующим группировкой войск «Юг» Сергеем Медведевым.

Рассказы друзей и близких

Сослуживец по имени Дмитрий рассказал Russia Today, что Ярашев совершил подвиг на первом же боевом задании.

«Когда Серега на свое первое боевое задание ушел и не выходил на связь так долго, я стал молиться за него. Узнав, что он живой, если честно, расплакался», - отметил сослуживец.

Мать военного Татьяна Ярашева рассказала, что ее сын снова хочет отправиться на фронт. Он мечтает вернуться в строй уже через пару месяцев и присоединиться к сослуживцам.